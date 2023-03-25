Власть 25 марта 2023, 23:36 Песков рассказал, как часто Путин пользуется квартирой в Кремле Пресс-секретарь Песков: президент стал чаще пользоваться квартирой в Кремле с начала СВО РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин стал чаще пользоваться квартирой в Кремле из-за загруженности с начала спецоперации. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очень часто с началом СВО», — ответил пресс-секретарь на вопрос, как часто глава государства использует квартиру в Кремле.

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Президент пользуется квартирой «по мере загруженности графика», пояснил представитель Кремля.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Владимир Путин рассказал, как прошла неформальная четырехчасовая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. После ужина лидеры расположились у камина в квартире президента в Кремле, пили чай и не спеша разговаривали о ситуации в мире. Много времени они уделили обсуждению китайского плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Путин признал, что много времени проводит в кремлевской квартире, часто там работает и ночует.