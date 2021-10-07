Песков рассказал, чего Путин точно не делает в свой день рождения

У президента России Владимира Путина нет традиции проставляться в свой день рождения. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий. Сегодня глава российского государства отмечает 69-й день рождения.

«Традиции проставляться нет, вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, и в администрации это тем более рабочий день», — передало РИА «Новости» слова пресс-секретаря.

Песков также предположил, что, скорее всего, постоянные члены Совбеза, с которыми у президента сегодня запланировано совещание, воспользуются ситуацией, чтобы его поздравить. Но обычно члены Совбеза поздравляют Путина по телефону.

Что касается подарков, то Путину их дарят, когда происходят какие-то очные встречи. При этом касательно подарков от лидеров других государств Песков информацией не располагает.

Известно, что в качестве подарков главе государства часто преподносят собак различных пород. Его коллеги знают, что он любит проводить время с животными.