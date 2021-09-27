Учения ВДВ при участии двух тысяч человек начались в Крыму

В Крыму на полигоне Опук стартовали масштабные учения ВДВ, которые продлятся три дня. В них примут участие около двух тысяч военных и 100 единицы боевой техники. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

На учениях военным предстоит отработать организацию обороны в разное время суток, а также наступление при поддержке танков Т-72Б3. Кроме того, в маневрах будут участвовать самоходные-артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С» и 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Десантники освоят стрельбу из пулеметов «Печенег» и «Корд», гранатометов, огнеметов РПО-А «Шмель» и снайперского оружия. Первыми к учениям приступят десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ.