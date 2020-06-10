Песков раскрыл планы Путина в дни голосования по Конституции

Путин не планирует голосовать по поправкам в Конституцию России онлайн. Он собирается отдать свой голос в один из семи дней лично.

«Он может проголосовать в один из семи дней, но пока он планирует принять участие в голосовании. <…> Пока планирует лично», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Голосование по поправкам в Конституцию России начнется 25 июня и закончится 1 июля.

Из-за пандемии коронавируса на участках будут действовать строгие ограничения: на них смогут находиться не больше 12 человек в час. Входящие и выходящие люди пересекаться не будут. Потоки разведут.

Каждый, кто придет на избирательный участок, получит защитные маски, перчатки и одноразовые ручки, чтобы поставить отметку в бюллетене. В основном россияне будут голосовать очно. Выразить свое мнение по поправкам в Конституцию онлайн смогут жители Москвы и Нижегородской области.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова уверила, что никаких установок по явке на голосование не получала. Она подчеркнула, что избирательная комиссия в любом случае заинтересована, чтобы на участки пришло как можно больше россиян.