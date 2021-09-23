Песков раскрыл, когда могут встретиться Путин и Зеленский

Встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится, когда будет понятна повестка переговоров. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Его процитировал ТАСС.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году и до сих пор ни разу не встречался с Владимиром Путиным на двусторонней встрече. И Украина, и Россия заявляют, что не против переговоров. При этом недавно украинский политолог Олег Хавич заявил, что президент Украины пытается уклониться от встречи с российским лидером.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что тот готов проводить переговоры только в том случае, если на них будет затрагиваться тема Крыма.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав РФ.