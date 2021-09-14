Украинский политолог обвинил Зеленского в попытке саботировать встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский пытается уклониться от встречи с Владимиром Путиным. Таким мнением поделился с Lenta.ru украинский политолог Олег Хавич.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что президент готов проводить переговоры только в том случае, если на них будет затрагиваться тема Крыма.

Хавич пояснил, что такое заявление может быть попыткой саботировать встречу, так как в Киеве точно знают, что Россия не будет обсуждать этот вопрос. Состоится ли встреча глав государств, зависит от позиции США, считает Хавич. Если в Вашингтоне переговоры Зеленского и Путина сочтут необходимыми для российско-американских отношений, то Киев согласится провести саммит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно в очередной раз заявил, что Путин не будет обсуждать принадлежность Крыма ни с Украиной, ни с другими странами, написали Дни.ру.