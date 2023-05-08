Власть 08 мая 2023, 21:44 Песков раскрыл график Путина и иностранных лидеров на 9 мая Песков: приехавшие в Москву лидеры стран СНГ примут парад Победы вместе с Путиным Pxhere

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Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ, которые приехали в Москву на празднование Дня Победы, увидят парад с трибуны на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

После этого главы государств все вместе возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата, отметил Песков. Он уточнил, что парад Победы начнется в 10 утра.

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«Президент выступит. Главы государств [СНГ] будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата», — рассказал Песков.

Затем, как отметил пресс-секретарь президента России, у глав государств «запланирован неформальный завтрак».

Песков ранее сообщал, что власти России примут на параде Победы в Москве все необходимые для обеспечения безопасности меры. Характер деятельности киевского режима требует быть настороже, добавил представитель Кремля. Также Песков подтвердил правильность решения российского лидера о начале спецоперации.