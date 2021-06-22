Песков раскрыл детали прямой линии с Путиным

Во время прямой линии с Владимиром Путиным в этом году в студии не будет аудитории. Задать вопрос президенту можно с помощью специального приложения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что вместе с президентом в студии будут ведущие. Они уже вместе с главой государства «готовятся, работают со всем массивом вопросов».

Представитель Кремля добавил, что «линия будет высокотехнологичная, упор делается именно на приложении для смартфонов».

«Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира или сформулировать свой вопрос письменно», — уточнил Песков. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, акцент будет сделан на мультиформатном приложении для смартфонов.

Пресс-секретарь российского лидера заверил, что президент увидит все палитру вопросов, с которыми к нему обращаются граждане.

Прямая линия пройдет 30 июня. Вопрос президенту можно задать через специальное мобильное приложение «Москва — Путину». Оно благодаря новым технологиям позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией прямо во время эфира.

Вопросы также будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), SMS или ММS-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8 (800) 200-40-40. Текстовые и видеовопросы к российскому лидеру можно отправить и через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.