Прямая линия с Путиным состоится 30 июня

Президент России Владимир Путин проведет 30 июня прямую линию. Программа выйдет в 12:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба Кремля.

«30 июня президент РФ Владимир Владимирович Путин проведет очередную „Прямую линию“. Программа выйдет в 12:00 по московскому времени», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В сообщении отмечается, что «каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину». Это приложение технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru, SMS- или MMS-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Вопросы на номер 0–40–40 будут приниматься только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно на русском языке, объем сообщения — не более 70 знаков.

Также текстовые и видеовопросы к российскому лидеру можно отправить и через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Как подчеркивается в сообщении, прием вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня.