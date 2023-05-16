Власть 16 мая 2023, 13:46 Песков прокомментировал новости о попытке ЦРУ вербовать россиян через Telegram Пресс-секретарь Песков: российские спецслужбы мониторят попытки ЦРУ вербовать россиян РИА «Новости»

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Российские спецслужбы следят за попытками Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вербовать россиян, в том числе через Telegram-каналы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

Официального представителя Кремля спросили о ролике в соцсети, где рассказывалось, как можно анонимно связаться с ЦРУ и передать информацию разведке США. Песков ответил, что в Кремле на это внимания не обращали.

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«Убежден, что наши специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже», — добавил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что западные службы не ослабляют своей активности на территории России.

Ранее ФСБ России задержала за шпионаж украинку, которая собирала информацию о Вооруженных силах РФ. Предположительно, молодая девушка выполняла задание иностранных спецслужб и передавала данные о военной технике, укреплениях и боевых позициях ВС РФ. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».