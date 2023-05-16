Криминал 16 мая 2023, 11:49 ФСБ России задержала украинку за шпионаж ФСБ: собиравшую сведения о ВС России гражданку Украины задержали за шпионаж

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ФСБ России задержала за шпионаж украинку, которая собирала информацию о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины», — уточнили в ФСБ.

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По данным ведомства, подозреваемая выполняла задание иностранных спецслужб и передавала сведения об объектах, военной технике, укреплениях и боевых позициях ВС РФ. У задержанной изъяли технические средства, содержащие данные о дислокации и деятельности российской группировки войск «Восток», участвовавшей в спецоперации на территории Киевской области Украины.

Передачу этой информации иностранным государствам использовали против безопасности РФ, указали в ФСБ. Следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по статье «Шпионаж», предусматривающей лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемую заключили под стражу.