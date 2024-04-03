Власть 03 апреля 2024, 14:02 Песков призвал российские службы подготовиться к активности со стороны Украины РИА «Новости»

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Российским службам следует мобилизоваться и ввести дополнительные меры для обеспечения безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он прокомментировал атаки дронов ВСУ в Татарстане и указал на необходимость подготовиться к новым попыткам Украины ударить по территории России.

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«В целом, ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требуют, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности», — подчеркнул Песков.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали общежитие «Алабуга Политех» в Татарстане. В результате удара двух БПЛА пострадали 14 человек. В пресс-службе главы республики отметили, что среди раненых есть не только россияне, но и граждане Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Киргизии и Южного Судана.