Власть 13 января 2023, 16:27 Песков признал актуальной тему конфискации имущества у покинувших Россию Пресс-секретарь Песков предостерег от «ящика Пандоры» с конфискацией для покинувших страну РИА «Новости»

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Тема конфискации имущества покинувших страну россиян актуальная, но в то же время сложная, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в этом вопросе важно не открывать «ящики Пандоры», а также помнить, что у людей могли быть разные причины, чтобы уехать. Видеозапись с заявлением представителя Кремля опубликовало издание Life.

По словам Пескова, тема ограничений против покинувших страну россиян актуальна.

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«Нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», — подчеркнул представитель Кремля.

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Он добавил — нужно четко определить, что считать преступлением, а власти должны сделать все для возвращения россиян, не являющихся врагами государства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести дополнительные ограничения против тех, кто покинул Россию, но продолжает пользоваться ее благами. Депутат отметил, что в Уголовный кодекс необходимо внести статью об изъятии имущества таких людей.