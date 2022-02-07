Песков предрек дестабилизацию вокруг Украины из-за противоракетных комплексов США

Еще одним шагом к дестабилизации обстановки назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возможное размещение под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). О соответствующих просьбах украинского руководства ранее сообщали дипломатические источники.

«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», — заявил Песков, его слова процитировал ТАСС.

В понедельник, 7 февраля, источники в дипломатических кругах сообщили агентству, что руководство Украины обратилось к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD.

THAAD — мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил о том, что военная помощь, которую страны НАТО предоставляют Киеву, практически не влияет на боеспособность украинской армии. Он отметил, что вооружение от альянса не является критически важным для страны. Западу следует давать Киеву современные технологии и деньги для реализации проектов