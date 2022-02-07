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    07 февраля 2022, 21:18

    Украинский генерал заявил, что НАТО недостаточно помогает Киеву

    Экс-глава СВР Украины уличил Запад в недостаточной поддержке Киева

    Анастасия Ектова

    Военная помощь, которую страны НАТО предоставляют Киеву, практически не влияет на боеспособность украинской армии. Такое заявление в эфире канала Politeka сделал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

    Украинский генерал заявил, что НАТО недостаточно помогает Киеву

    Вооружение, которое НАТО предоставляет Украине, не является критически важным для страны. Западу следует давать официальному Киеву современные технологии и деньги для реализации проектов, заявил Маломуж.

    «Я бы все-таки исходил из позиции того, что лучше бы они дали нам технологии и деньги для подготовки, для реализации по нашим проектам современных видов вооружения», — отметил он в эфире Politeka.

    Странам НАТО следует поставлять Киеву современные системы наведения, управления огнем и радиотехникой, считает экс-глава СВР. Украина также нуждается в финансовой помощи для того, чтобы достичь уровня развития российского и европейского ВПК. Оружие, которое Киев получает из Польши, США и Великобритании, как отметил Маломуж, не всегда получается использовать на Украине.