Украинский генерал заявил, что НАТО недостаточно помогает Киеву

Военная помощь, которую страны НАТО предоставляют Киеву, практически не влияет на боеспособность украинской армии. Такое заявление в эфире канала Politeka сделал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

Вооружение, которое НАТО предоставляет Украине, не является критически важным для страны. Западу следует давать официальному Киеву современные технологии и деньги для реализации проектов, заявил Маломуж.

«Я бы все-таки исходил из позиции того, что лучше бы они дали нам технологии и деньги для подготовки, для реализации по нашим проектам современных видов вооружения», — отметил он в эфире Politeka.

Странам НАТО следует поставлять Киеву современные системы наведения, управления огнем и радиотехникой, считает экс-глава СВР. Украина также нуждается в финансовой помощи для того, чтобы достичь уровня развития российского и европейского ВПК. Оружие, которое Киев получает из Польши, США и Великобритании, как отметил Маломуж, не всегда получается использовать на Украине.