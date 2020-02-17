Песков поделился впечатлениями от фильма Дудя про ВИЧ

Документальный фильм журналиста Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» посмотрели уже 12,7 миллиона человек. Среди них был и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, я лично смотрел. Хороший фильм», — привело слова представителя Кремля РИА «Новости».

При этом Песков отметил, что самое главное, что фильм посмотрели в Министерстве здравоохранения. Также он не исключил, что часть сотрудников администрации президента в частном порядке тоже посмотрела эту картину.

«Фильм действительно заслуживает внимания», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Документальная работа «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» появилась на YouTube-канале «вДудь» 11 февраля. На момент написания материала картину посмотрели более 12 миллионов человек. Фильм получил 862 тысячи лайков и 19 тысяч дизлайков.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай назвал фильм Юрия Дудя необходимым. При этом он подчеркнул, что не согласен с подачей некоторых фактов. Представитель ведомства пояснил, что благодаря фильму многие узнают больше о способах обезопасить себя от заражения ВИЧ-инфекцией, однако по некоторым представленным авторами работы данным можно дискутировать.