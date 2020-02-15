Минздрав одобрил фильм Дудя про ВИЧ

Полезным и полным важной информации назвал фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Он признал, что с подачей некоторых фактов он не согласен, но в целом фильм оценил как необходимый.

Как сообщил «Интерфакс», Салагай подчеркнул, что до сих пор внушительная аудитория россиян не знакома с информацией о ВИЧ.

«Именно поэтому фильм важен — он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются. Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения», — написал замминистра в своем Telegram-канале.

Салагай подчеркнул, что фильм поднимает важный вопрос стигматизации в отношении ВИЧ-инфицированных. Он напомнил, что инфекция должна быть диагностирована, но современные лекарства позволяют полноценно жить, и даже рожать здоровых детей.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оспорил используемый в фильме термин «эпидемия». Его можно применять при заболеваемости 1% населения страны. В России от общего числа граждан 148 миллионов, болен миллион человек.