Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не выдал бы Украине задержанных россиян. Он подчеркнул, что не сделал бы этого даже при запросе Киева.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Он вместе с тремя другими российскими журналистами участвовал в интервью с Александром Лукашенко, которое прошло 8 сентября в Минске.

О подробностях беседы Бабаян рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Бабаян спросил Лукашенко о том, как бы он поступил в случае приезда в Белоруссию украинского прокурора с документами на экстрадицию задержанных россиян.

На это он (Лукашенко — прим. ред.) сказал: „Нет, я бы все равно, несмотря ни на что, спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию“ Роман Бабаян.

Бабаян рассказал, что Лукашенко узнал о большой группе россиян, которая оказалась на территории Белоруссии, от водителя автобуса, в котором мужчины пересекли границу с республикой. По его словам, это был обычный белорус, который проявил бдительность.

Речь идет о задержании 33 россиян, которое произошло на территории республики 29 июля. Их обвинили в том, что они якобы являлись сотрудниками ЧВК «Вагнер» и собирались дестабилизировать обстановку в стране. Позже их отпустили в Россию. После возвращения мужчины рассказали, что направлялись через Белоруссию в Венесуэлу, где должны были охранять объекты.