Белоруссия не выдала бы задержанных россиян по требованию Киева — Лукашенко
Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Он вместе с тремя другими российскими журналистами участвовал в интервью с Александром Лукашенко, которое прошло 8 сентября в Минске.
О подробностях беседы Бабаян рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Бабаян спросил Лукашенко о том, как бы он поступил в случае приезда в Белоруссию украинского прокурора с документами на экстрадицию задержанных россиян.
На это он (Лукашенко — прим. ред.) сказал: „Нет, я бы все равно, несмотря ни на что, спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию“Роман Бабаян.
Бабаян рассказал, что Лукашенко узнал о большой группе россиян, которая оказалась на территории Белоруссии, от водителя автобуса, в котором мужчины пересекли границу с республикой. По его словам, это был обычный белорус, который проявил бдительность.
Речь идет о задержании 33 россиян, которое произошло на территории республики 29 июля. Их обвинили в том, что они якобы являлись сотрудниками ЧВК «Вагнер» и собирались дестабилизировать обстановку в стране. Позже их отпустили в Россию. После возвращения мужчины рассказали, что направлялись через Белоруссию в Венесуэлу, где должны были охранять объекты.