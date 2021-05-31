Песков ответил на вопрос, почему Путин не купался с Лукашенко

Отказ президента РФ Владимира Путина купаться в Черном море вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко является «личным пространством» российского лидера. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщила «Газета.ru».

«Это не безопасность и не здоровье, я не знаю и не могу вам [сказать]. Это личное пространство президента, купался он — не купался», — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему Путин не стал купаться вместе с Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что не располагает никакой информацией на этот счет.

«...Не собираюсь в это личное пространство вторгаться», — указал Песков.

Лукашенко в минувшую пятницу прибыл с визитом в Сочи, где провел переговоры с Путиным. Во время встречи российский лидер предложил коллеге искупаться в море, заявив, что к тому располагает хорошая погода. Вскоре в Telegram-канале «Пул Первого» появилась фотография, на которой Лукашенко купается в море.

Лидеры России и Белоруссии также совершили морскую прогулку на яхте.