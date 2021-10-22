Песков ответил на вопрос о введении более жестких ограничений в России

Власти России пока не планируют вводить более жесткие ограничения для снижения заболеваемости ковидом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Сейчас — нет», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности ужесточения ограничений.

Песков сказал, что никаких дополнительных мер поддержки россиян из-за объявления длинных нерабочих дней в ноябре пока тоже не планируется.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что пока никто не может предугадать, как будет развиваться ситуация, учитывая недостаточный уровень вакцинации.

Представитель Кремля указал, что режим нерабочих дней, по мнению экспертов, поможет прервать цепочку заражений. Но каких-то однозначных цифр на этот счет пока нет. Однако по прошествии определенного количества дней будут приниматься решения, исходя из того, какой будет прирост больных и сколько людей лягут в больницы.

Песков ранее заявил, что ковидные ограничения, введенные в Москве и Подмосковье, являются вынужденными мерами. Он подчеркнул, что пандемия продолжается и деваться некуда.