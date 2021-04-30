Песков отказался от оценки «мужского разговора» главы Коми с депутатом

Депутату КПРФ Олегу Михайлову не стоило записывать личный разговор с главой Коми Владимиром Уйбой. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что если со стороны депутата Михайлова звучали оскорбительные заявления, то жесткая риторика главы Коми была оправдана. Он предложил оставить это разбирательство участникам конфликта.

«Это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил, поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что не будет никаких оскорблений публичных», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что давать оценку частной беседе Кремль не имеет права, поэтому воздержится.

Конфликт главы Коми Владимира Уйбы и депутата Олега Михайлова начался с того, что губернатор обиделся на критику своей работы, о чем заявил народному избраннику, используя нецензурную лексику. Михайлов записал речь на диктофон и передал журналистам.

В беседе с Ura.ru депутат заявил, что написал заявление в правоохранительные органы. В пресс-службе региона заявили, что со стороны Михайлова была провокация, но под запись эта часть конфликта не попала.

Владимир Уйба обвинил депутата в раздувании скандала на пустом месте, потому что никакого конфликта на деле не было. Он заявил, что если Михайлов обратится в полицию, то там во всем разберутся.