Губернатор Коми ответил на обвинения депутата КПРФ

Губернатор Коми Владимир Уйба заявил, что выдвинувший против него обвинения депутат КПРФ Олег Михайлов занимается тем, что раздувает скандал на пустом месте. Никакого конфликта на самом деле нет, подчеркнул глава региона.

Уйба отметил, что угроз Михайлова пойти в полицию он не боится. Когда это произойдет, тогда можно будет о чем-то говорить, пояснил он в беседе с Пятым каналом.

«Когда обратится, тогда будут органы и разговаривать. Я думаю, что не надо из этого делать ту ситуацию, которую Олег хочет сделать», — сказал губернатор.

Сам Михайлов считает иначе. По его словам, на заседании городского совета Уйба выругался в его адрес и угрожал «урыть». По мнению депутата, такое отношение связано с тем, что он высказал критику в адрес главы Коми. Он также напомнил о победе Уйбы на выборах осенью прошлого года, которая, по мнению Михайлова, было нечестной.

На конфликт Михайлова и Уйбы отреагировали и в КПРФ. Зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил РИА «Новости», что они будут разбираться, что именно произошло между губернатором и депутатом.

«Конфликт <…> получил большой общественный резонанс. Мы разберемся в ситуации, соответствующая реакция последует», — заключил он.