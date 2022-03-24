Песков опроверг слухи о проблемах с сердцем у Шойгу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о проблемах с сердцем у министра обороны Сергея Шойгу. Он призвал не верить изданиям, которые публикуют подобную информацию.

Шойгу не появлялся на публике и в СМИ с 11 марта. Отвечая журналистам на вопрос о том, куда министр «исчез» из публичного пространства, Песков ответил, что у Шойгу в последнее время много забот.

«Сейчас не время для медийной активности», — процитировал представителя Кремля «Московский комсомолец».

С вопросом о том, есть у Сергея Шойгу контакт с руководством Пентагона, Дмитрий Песков порекомендовал обращаться в Минобороны.

Также Пескова удивил ажиотаж вокруг увольнения Анатолия Чубайса с должности специального представителя президента РФ по устойчивому развитию. Чубайс покинул пост 23 марта. По словам Пескова, он не получал зарплату в администрации президента и был «на общественных началах». Распространились слухи о том, что уход Чубайса отражает его позицию по отношению к спецоперации на Украине, однако Дмитрий Песков подчеркнул, что ему ничего об этом не известно.