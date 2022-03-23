Песков: Чубайс уволился по собственному желанию

Специальный представитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс покинул пост по собственному желанию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА «Новости» .

«Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал — не уехал — это его личное дело», — подчеркнул представитель Кремля.

Об увольнении спецпредставителя президента стало известно 23 марта. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Анатолий Чубайс покинул Россию. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев. Он заметил, что решение Чубайса вряд ли отразится на «развитии климатической повестки в России».

Источники РБК уточняли, что бывший чиновник находится в Турции вместе со своей женой Авдотьей Смирновой. СМИ также опубликовали снимки человека, похожего на Чубайса, из Стамбула.