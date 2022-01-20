Песков опроверг подготовку встречи Путина и Зеленского в Турции

Никакой подготовки встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях в Турции не готовится. Как сообщило РИА «Новости», так прокомментировал предложение Реджепа Тайипа Эрдогана организовать переговоры руководителей двух стран официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По этой встрече нет ничего», — заявил он, ответив на вопрос, обсуждал ли Эрдоган с Путиным свою идею о возможных переговорах с Зеленским.

Песков отметил, что в данный момент украинские власти не делают ничего по взятым на себя обязательствам, а только продолжают наращивать вооружения за счет других стран.

«Есть только накачка Киева оружием и невыполнение им соглашений», — пояснил Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы снизить градус напряженности. Он напомнил, что у Турции хорошие отношения, как с Россией, так и с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что основная проблема заключается в том, что Украина отказывается от выполнения взятых на себя Минских соглашениях. Он подчеркнул, что если Турция сможет повлиять на Зеленского, то это можно только приветствовать.