Турция предложила устроить личную встречу Путина и Зеленского

Президенты России и Украины должны провести встречу с глазу на глаз. Устроить такие переговоры предложил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, атмосфера войны является психологическим состоянием, которое расстраивает Турцию.

«Мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу», — заявил он на пресс-конференции. Цитату привело РИА «Новости».

Турецкий лидер отметил, что будет продолжать диалог с российским коллегой, чтобы продолжать поддерживать мир и стабильность в регионе. Также Эрдоган добавил, что в начале февраля собирается отправиться в Киев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российская сторона поддерживает усилия любых стран по разрешению ситуации на Украине. По его словам, основная проблема заключается в пробуксовке выполнения Минских соглашений. Если Турции удастся повлиять на Украину, то это нельзя будет не приветствовать.