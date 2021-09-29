Песков прокомментировал рост заболеваемости ковидом в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с ростом заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, тенденция всплеска инфекции видна, однако новых ограничений на федеральном уровне не появится. Об этом сообщила «Политика сегодня».

«Мы видим, что цифры растут. К сожалению, мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом», — сообщил он.

Представитель Кремля добавил, что увеличение числа заболевших является не только поводом для беспокойства, но и для «мобилизации».

В оперштабе заявили, что в стране за последние сутки от ковида погибли 857 человек. Это максимум с начала пандемии. Сейчас во всех регионах идет активная компания вакцинации. Получить прививку от коронавируса можно в любой поликлинике или в специальных мобильных пунктах.