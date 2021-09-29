Новый максимум по смертям от ковида зафиксировали в России

В России за сутки от ковида погибли 857 человек. Это максимум с начала пандемии. За 24 часа выявили 22 430 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Из новых случаев у 1933 не было симптомов ковида. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3004), Санкт-Петербурге (1933) и Московской области (1223). С учетом новых данных число заражений коронавирусом в России выросло до 7 487 138 с начала пандемии.

Число жертв ковида в России теперь составляет 206 388 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

За сутки выздоровели 18 456 пациентов с коронавирусом. Успешно переболевших ковидом в России теперь стало 6 653 941. Больше всего пациентов выздоровело в течение дня в Москве (1938), Санкт-Петербурге (1890) и Московской области (1026).

Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов перечислил главные симптомы постковидного синдрома. Это головные боли, слабость, а также ухудшение памяти.