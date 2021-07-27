Песков объяснил, почему Россия не может справиться с ковидом

Россия пока не может коренным образом справиться с распространением коронавируса. Дело в низких темпах вакцинации: остановить инфекцию можно будет только с помощью иммунизации определенного количества россиян. Значений, которые есть сейчас, для этого недостаточно.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида. Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — отметил он.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов объяснил, почему нужно вакцинировать несовершеннолетних. Он объяснил, что детей надо прививать от коронавируса, так как, несмотря на то, что они легче переносят болезнь, они все еще могут заражать других. В результате вирус продолжит распространяться и пандемия продолжится.

При этом часть детей все равно болеют тяжело. Особенно те, которые страдают хроническими заболеваниями. Поэтому испытания вакцины от коронавируса для детей необходимо проводить, несмотря на результаты опросов: почти 70% россиян отметили, что не готовы вакцинировать своих детей.