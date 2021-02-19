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    19 февраля 2021, 13:25

    Песков объяснил, почему Путин до сих пор не генерал

    Анатолий Минкин

    Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, но это не является приоритетом для главы Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему российский лидер остается полковником.

    Песков объяснил, почему Путин до сих пор не генерал

    «Наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», — привел слова Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что Путин на является кадровым офицером, поэтому он сосредоточен на вопросах, которые связаны с ежедневным управлением государством.

    Ответить на уточняющий вопрос, является президент России полковником в отставке или запасе, Песков не смог. Но зато раскрыл свое звание и рассказал, что он старший лейтенант.

    Накануне президент России Владимир Путин одним указом присвоил генеральские звания нескольким десяткам офицеров Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН и СК.