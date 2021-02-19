Песков объяснил, почему Путин до сих пор не генерал

Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, но это не является приоритетом для главы Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему российский лидер остается полковником.

«Наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», — привел слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Путин на является кадровым офицером, поэтому он сосредоточен на вопросах, которые связаны с ежедневным управлением государством.

Ответить на уточняющий вопрос, является президент России полковником в отставке или запасе, Песков не смог. Но зато раскрыл свое звание и рассказал, что он старший лейтенант.

Накануне президент России Владимир Путин одним указом присвоил генеральские звания нескольким десяткам офицеров Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН и СК.