Путин одним указом присвоил звания генералов 26 силовикам

Сразу 26 сотрудников силовых ведомств получили генеральские звания. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

В соответствии с указом звания генерал-майора получили четверо сотрудников МЧС. Заместитель главы ведомства Алексей Серко стал генерал-лейтенантом.

Пять служащих Росгвардии повысились в званиях до генерал-лейтенанта и генерал-майора, еще трое стали генерал-майорами полиции.

Звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы президент присвоил восьми сотрудникам МВД.

Заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика стал генерал-полковником полиции.

Двое сотрудников ФСИН получили звания генерал-майоров внутренней службы. Еще один сотрудник стал генерал-лейтенантом.

Заместителя руководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Дмитрия Иванова президент повысил до генерал-майора юстиции. Это высшее специальное звание.

Звания вице-адмиралов получили руководитель департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Андрей Вернигора и командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук.