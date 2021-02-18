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    18 февраля 2021, 22:38

    Путин одним указом присвоил звания генералов 26 силовикам

    Анатолий Минкин

    Сразу 26 сотрудников силовых ведомств получили генеральские звания. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

    Путин одним указом присвоил звания генералов 26 силовикам

    В соответствии с указом звания генерал-майора получили четверо сотрудников МЧС. Заместитель главы ведомства Алексей Серко стал генерал-лейтенантом.

    Пять служащих Росгвардии повысились в званиях до генерал-лейтенанта и генерал-майора, еще трое стали генерал-майорами полиции.

    Звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы президент присвоил восьми сотрудникам МВД.

    Заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика стал генерал-полковником полиции.

    Двое сотрудников ФСИН получили звания генерал-майоров внутренней службы. Еще один сотрудник стал генерал-лейтенантом.

    Заместителя руководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Дмитрия Иванова президент повысил до генерал-майора юстиции. Это высшее специальное звание.

    Звания вице-адмиралов получили руководитель департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Андрей Вернигора и командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук.