Песков объяснил, почему его доход выше, чем у Путина в 2020 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему его доход за 2020 год больше, чем у Владимира Путина. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он пояснил, что дело в разнице начисления заработной платы и во вкладах, от которых получает проценты.

«Дело в том, что по-разному начисляется зарплата, разные доходы от банковских вкладов, от средств в управлении», — уточнил Песков.

Годовой доход губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2020 году составил 79,8 миллиона рублей. Также в собственности главы региона нет транспортных средств.

Декларация о доходах и имуществе главы Подмосковья была опубликована на официальном сайте регионального правительства.

Также президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,9 миллиона рублей. В прошлом году его доход составил 9,7 миллиона рублей. По данным декларации, премьер-министр России Михаил Мишустин заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей. Это на 1,7 миллиона рублей больше, чем в 2019 году. Министр иностранных дел Сергей Лавров в 2020 году заработал 10,2 миллиона рублей.