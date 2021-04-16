Стал известен доход губернатора Подмосковья в 2020 году

Годовой доход губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2020 году составил 79,8 миллиона рублей. Также в собственности главы региона нет транспортных средств.

Декларация о доходах и имуществе главы Подмосковья была опубликована на официальном сайте регионального правительства.

Согласно документу, в пользовании у Воробьева есть земельные участки площадью 10 271 и 197 «квадратов», жилой дом, площадь которого 976,8 квадратных метра, гараж-стоянка площадью 541,9 «квадратов», а также спортивно-оздоровительный и хозяйственный блоки. Вся недвижимость губернатора Подмосковья находится в России.

Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,9 миллиона рублей. В прошлом году его доход составил 9,7 миллиона рублей. По данным декларации, премьер-министр России Михаил Мишустин заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей. Это на 1,7 миллиона рублей больше, чем в 2019 году. Министр иностранных дел Сергей Лавров в 2020 году заработал 10,2 миллиона рублей.