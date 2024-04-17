Важное 17 апреля 2024, 13:01 Песков объяснил, почему дату визита Путина в Турцию пока не согласовали Песков: дату визита Путина в Турцию не согласовали из-за графика президентов РИА «Новости»

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Дату визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не согласовали из-за графика лидеров двух государств. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Причина была в том, что у нас были выборы, а сейчас идет подготовка к инаугурации. У Эрдогана тоже напряженная программа, были региональные муниципальные выборы», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

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Он добавил, что это не означает паузу в контактах на высшем уровне. В ходе телефонных переговоров Путин и Эрдоган обсуждают ситуацию вокруг своих стран. У России и Турции развиты экономические отношения и много совместных проектов. При этом обстановка вокруг государств оставляет желать лучшего, что тоже становится поводом для обсуждений, заявил Песков.

Представитель Кремля также рассказал о подготовке к инаугурации президента. По его словам, определенные нюансы будут иметь место.