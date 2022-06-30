Песков объяснил, почему автомобиль Путина в Ашхабаде отличался от других

Российский президент Владимир Путин во время командировок передвигается исключительно на своих автомобилях. Они отвечают всем критериям безопасности, у них есть стратегическая связь. Такое заявление сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент использует автомобили черного цвета, это его автомобили. Вы знаете, что с президентом возят его автомобили, этот вопрос связан с тем, что они укомплектованы стратегической связью, они отвечают всем необходимым критериям безопасности, поэтому президент использует наши российские автомобили, которые эксплуатируются Федеральной службой охраны», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, почему глава государства в Ашхабаде передвигался на черном Aurus, хотя другие лидеры государств, которые прибыли на Каспийский саммит, ездили на белых автомобилях.

Песков объяснил, что белые машины «стоят на вооружении у гаража президентской администрации Туркмении». Он отметил, что сам ездил на автомобиле белого цвета, которую ему дали власти принимающей стороны.

Накануне Путин прилетел в Ашхабад для участия в Каспийском саммите. Там он сделал ряд заявлений. В том числе российский лидер высказался об отношениях со странами «Большой семерки» (G7), назвав их не самыми лучшими.