Путин оценил отношения России и G7

Путин назвал нынешний период отношений со странами «Большой семерки» (G7) не самым лучшим. Об этом глава российского государства объявил, отвечая на вопросы журналистов в Ашхабаде. Там проходит Каспийский саммит, в котором принимает участие РФ.

«У нас не самый лучший период отношений, это понятно», — сказал президент.

Также в ходе пресс-конференции Путин сообщил, что Россия будет вынуждена отвечать зеркально, если Финляндия и Швеция разместят военную инфраструктуру НАТО на своих территориях.

Кроме того, он подчеркнул, что цели российской спецоперации не изменились, однако тактика может быть разной. По мнению главы государства, российские войска добиваются поставленных целей.

Шестой Каспийский саммит стартовал накануне в Ашхабаде. На первую за четыре года встречу собрались лидеры всех прикаспийских государств: России, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и Ирана. Предполагается, что на Каспийском саммите состоится обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в регионе. Особое внимание будет уделено темам экономического сотрудничества.