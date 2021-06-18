Песков объяснил отказ Путина подписывать закон о фейках

Президент России Владимир Путин не подписал закон о борьбе с фейками из-за вопросов к части про освобождение от ответственности. С учетом поправок его будут дорабатывать осенью.

«Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям закона — в частности, к частям, где идет речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть. И уже этот закон будет дорабатываться осенью», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

В законопроекте основанием для освобождения от ответственности за распространение ложных сведений является условие, при котором такая информация оказывается дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другими СМИ.

Ранее Роскомнадзор опубликовал проект, в котором предложил запрашивать паспортные данные, номер телефона, электронную почту и адрес проживания при регистрации новых пользователей соцсетей и мессенджеров. Многие эксперты считают, что так хотят избавиться от фейков, другие утверждают, что инициатива должна помочь пользователям управлять их персональными данными на разных сайтах.