Открытый интернет. Вход в соцсети по паспорту отнесли к невыполнимой идее

Роскомнадзор хочет получать личные данные россиян при их регистрации в соцсетях и мессенджерах. Однако на практике это может быть слабо исполнимо: большинство площадок — иностранные. Если инициатива пройдет, то она лишь вызовет массовой отток пользователей из отечественных соцсетей. Но эксперты считают, что вся задумка не выполнима.

Роскомнадзор опубликовал проект, в котором предложил запрашивать паспортные данные, номер телефона, электронную почту и адрес проживания при регистрации новых пользователей соцсетей и мессенджеров. Инициатива готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», уточнила газета «Известия».

Россиянам предлагается решать, через какую именно систему вносить свои реквизиты: либо в специальной форме указывать ФИО, данные паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту, либо осуществлять вход через портал госуслуг, с которым указанная выше форма будет интегрироваться, сообщило РИА «Новости».

У самих сервисов тоже будет невеликий выбор: либо запустить собственные платформы для сбора согласий, либо использовать единую информационную систему. А тех, кто не будет соблюдать требования, ждет штраф до 100 тысяч рублей, написал «Коммерсант».

Благие намерения

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков пояснил «360», что в основе инициативы лежала идея, которая должна помочь пользователям управлять их персональными данными на разных сайтах.

«Представьте: есть много-много сайтов в интернете, где пользователи так или иначе оставляют о себе информацию, в том числе и персональные данные, и нередко забывают, где и что оставили. И вот строится некая государственная система, в которую будут поступать данные со всех сайтов», — рассказал Владимир Зыков.

Эта система даст возможность пользователю отозвать свое разрешение на использование персональных данных — то самое окно «Согласен на обработку…» с местом для подтверждающей галочки.

Но тогда остается неясным, почему в новом законе решили собирать именно паспортные данные и адреса. Ведь для того чтобы найти и идентифицировать пользователя, можно использовать номер телефона, который фактически стал уже полноценной заменой паспорта.

Охота на фейки

«Считается, что так хотят избавиться от фейков: новые пользователи будут регистрироваться по реальным паспортным данным. Это ошибка — фейки и так будут регистрироваться без проблем, представляясь, например, иностранцами. Или смогут покупать чужие паспортные данные в интернете, что сегодня совсем не сложно», — отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

По мнению эксперта, так можно лишь стимулировать развитие черного рынка для продажи личных данных. Могут появиться сайты, которые под видом госорганов или тех же соцсетей будут выманивать у пользователей данные. Они смогут получить, например, фото рядом с отрытым паспортом (так называемая «чебурашка»), которое нужно для общения с банками и кредитными организациями.

«Эта инициатива очень вредная и губительная. Сегодня подобного рода законы соблюдают только российские площадки, иностранные же их игнорируют. Что означает, что новые пользователи, опасаясь за свои персональные данные, будут уходить с российских площадок», — предупредил Владимир Зыков.

Проблема контроля

Кроме того, люди могут заподозрить, что требование информации только от новых пользователей — это лишь первый шаг. Со временем могут спросить и у остальных. А ведь далеко не все пользователи зарегистрированы под своими реальными именами и фамилиями, отметил эксперт. Он также добавил, что не верит в жизнеспособность новой инициативы.

«Сегодня уже есть постановление правительства, которое обязывает мессенджеры идентифицировать пользователя по номеру телефона и получать от оператора связи данные по ФИО. И если абонент подписан в мессенджере не своим реальным именем, то после получения информации от оператора связи пользователь должен быть удален с площадки. До сих пор не работает, никто не соблюдает», — сказал Владимир Зыков.

Интернет-эксперт Антон Меркуров в беседе с «360» также высказал уверенность, что инициатива Роскомнадзора не выполнима. Эксперт напомнил, что у ведомства уже были неудачные попытки контролировать интернет. По мнению Антона Меркурова, очередной законопроект ни к чему не приведет, и социальные сети не станут идти на поводу у ведомства.

«Не работает и работать не будет! Мы имеем полное право не исполнять неисполнимые законопроекты. Если мы не хотим делиться с кем-либо своими личными данными, мы не будем ими делиться. Благо технологии, которые у нас есть и которые нам даны интернетом, прекрасно это позволяют», — обозначил свою позицию Антон Меркуров.

Право на анонимность

Юрист Сергей Богатов в разговоре с «360» заявил, что вопрос об анонимности в Сети очень сложен и многогранен. С одной стороны, речь может идти о травле или оскорблениях, в таком случае анонимность помогает обидчику или даже преступнику.

Сергей Богатов пояснил, что какого-то юридического документа о том, что человек имеет полное право на анонимность, нет. Но есть общие требования, Конституция со статьями о неприкосновенности частной жизни. Также у россиян есть право давать или не давать кому-то свои персональные данные.

«Но социальные сети — продукт, если можно так выразиться, общественный. Хочешь пользоваться — пользуйся. Не хочешь — удаляй аккаунт и нигде свои персональные данные не ставь. Думаю, если бы спор попал в Конституционный суд, там бы сказали: а кто вам, товарищи, мешает не пользоваться этими самыми соцсетями?» — сказал юрист.