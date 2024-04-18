Власть 18 апреля 2024, 15:34 Песков объяснил критику губернатора Тюменской области из-за слов о жителях региона Песков: Путин требует от представителей власти корректных выражений о людях Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин всегда требует от представителей власти корректных выражений о людях. Так прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков критику главы государства в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора. Его процитировало РИА «Новости».

У Пескова спросили, часто ли Путин «ставит на место» глав российских субъектов, министерств или ведомств во время беседы с ними. Пресс-секретарь отметил, что президент очень внимательно относится к людям. От представителей власти требует корректных выражений, особенно когда речь идет об их бедах и чаяниях.

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«Это постоянная характеристика президента Путина. Поэтому да, в этом плане он очень требователен», — подчеркнул Песков.

Речь идет о высказывании Моора на совещании с правительством. Он сообщил президенту, что их опасных зон эвакуировались многие, но все же там остались «самые упертые». Путин призвал его не говорить таким образом о людях.