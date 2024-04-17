Власть 17 апреля 2024, 18:21 «Не смешно». Путин призвал не осуждать отказавшихся от эвакуации из зоны паводка Путин: не стоит называть упертыми не желающих эвакуироваться из-за паводка

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Людей, отказавшихся эвакуироваться из зоны паводков, не стоит называть «упертыми» — нужно позволить им поверить, что их имущество не пострадает. Об этом президент России Владимир Путин заявил губернатору Тюменской области Александру Моору на совещании с правительством.

Докладывая главе государства о ситуации с паводком в своем регионе, Моор отметил, что из опасных зон эвакуировались практически все — остались лишь «самые упертые». Президент одернул его: «Не надо так говорить о людях».

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«Послушайте меня. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди <…> боятся за свое имущество, за свои дома — надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — добавил Путин после того, как глава Тюменской области извинился.

Накануне, 16 апреля, Моор призвал глав населенных пунктов, попадающих в зону подтопления, организовать срочную эвакуацию жителей.