Песков объяснил, как примут решение о послании Путина Федеральному собранию

Финального решения по срокам и формату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Его примут с учетом эпидемической обстановки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что еще есть какое-то время до послания. Как только будет принято окончательное решение — а не в последнюю очередь для принятия этого решения будет играть роль эпидемиологическая ситуация, — мы вас проинформируем. Пока я еще не готов этого сделать», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее Песков сообщал, что работа над посланием президента продолжается, но дата еще не назначена. СМИ со ссылками на источники в парламенте писали, что мероприятие запланировано на февраль, но это была лишь предварительная дата.

Также Песков говорил, что текст послания начали готовить уже в декабре прошлого года, а само выступление, предположительно, должно состояться в начале 2022 года. Депутаты предполагали, что президент обратится к собранию со словами об экономике в контексте пандемии и санкциях, а также о переговорах России с США, НАТО и ОБСЕ.