Песков заявил о подготовке послания Путина Федеральному собранию

Работа над посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжается. Но даты обращения пока нет. Как сообщило РИА «Новости» об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Подготовка ведется, точных дат пока нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о подготовке послания президента Федеральному собранию.

Газета «Известия» со ссылкой на источники в российском парламенте сообщила, что послание Путина Федеральному собранию запланировано на февраль. Но эта дата пока предварительная.

Дмитрий Песков уже говорил, что текст послания начали готовить еще в декабре и планировали выступление президента перед депутатами, сенаторами и главами регионов в начале 2022 года. Но пока еще ведется работа над самим текстом.

По прогнозу депутатов, послание Федеральному собранию президент России посвятит экономике в контексте пандемии и действующих санкций. В частности, он предложит новые шаги по укреплению финансовой ситуации.

Кроме того, российский лидер не оставит без внимания новые шаги по борьбе с распространение коронавирусной инфекции, а также даст оценку международной обстановке после событий в Казахстане и переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ.