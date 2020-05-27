Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России не стоит на повестке дня в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы это узнали из сообщений СМИ, и это сейчас для нас не является главным вопросом», — сказал Песков. Его процитировал «Интерфакс».

По его словам, до подачи иска Игнатьев не пытался связаться с главой государства и обсудить ситуацию. Представитель Кремля добавил, что пока ему не известно о действиях администрации президента в отношении данного вопроса. Никаких решений не принималось.

«Пока это не наш вопрос. <…> Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными», — добавил пресс-секретарь.

Он также не знает и о том, получили ли в канцелярии исковое заявление бывшего губернатора Чувашии.

Ранее стало известно, что экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России. Он не согласен со своей отставкой в связи с утратой доверия главы государства. Суд частично принял заявление Игнатьева. При этом ВС РФ уже назначил Путина ответчиком в этом деле.