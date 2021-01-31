Песков не увидел конфронтации в речи Путина на Давосском форуме

Выступая на Давосском экономическом форуме, президент Владимир Путин не шел на конфликт и не делал никаких предостережений. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это так же, как мюнхенскую речь президента восприняли в штыки, как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле, нет и нет», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Он добавил, что в этот раз также не было «никакой конфронтации, и никакого предостережения».

По мнению Пескова, речь Путина на Давосском форуме была «попыткой докричаться до здравого смысла политиков».

Выступая на форуме, президент России привел мнение экспертов, сравнивающих «текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века».

По его словам, социальное расслоение «вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей».

Политик напомнил, что противоречия в 1930-х годах привели ко Второй мировой войне.

«Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен», — сказал Путин.

При этом он предупредил о вероятности столкнуться со срывом в мировом развитии, «чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов».