facebook_pixel
    31 января 2021, 22:13

    Песков не увидел конфронтации в речи Путина на Давосском форуме

    Кирилл Фролов

    Выступая на Давосском экономическом форуме, президент Владимир Путин не шел на конфликт и не делал никаких предостережений. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
    Песков не увидел конфронтации в речи Путина на Давосском форуме

    «Это так же, как мюнхенскую речь президента восприняли в штыки, как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле, нет и нет», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

    Он добавил, что в этот раз также не было «никакой конфронтации, и никакого предостережения».

    По мнению Пескова, речь Путина на Давосском форуме была «попыткой докричаться до здравого смысла политиков».

    Выступая на форуме, президент России привел мнение экспертов, сравнивающих «текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века».

    По его словам, социальное расслоение «вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей».

    Политик напомнил, что противоречия в 1930-х годах привели ко Второй мировой войне.

    «Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен», — сказал Путин.

    При этом он предупредил о вероятности столкнуться со срывом в мировом развитии, «чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов».