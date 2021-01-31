Песков: Европа «выбросила в помойку» потенциал отношений с Россией

«Совершенно необдуманно и необоснованно просто выбросили в помойку. Имеется в виду потенциал отношений между Россией и Евросоюзом», — сказал Песков.

Большое количество вызовов, которое сегодня стоит перед странами, говорит о необходимости развития диалога.

«Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим. И нам это не нравится», ― добавил Песков.

Ранее Песков расценил продление ДСНВ как успех думающего человечества, российской дипломатии и лично президента России Владимира Путина. Он также положительно оценил предложение США продлить ДСНВ на пять лет. По словам представителя Кремля, откровенность разговора Путина и его американского коллеги Джо Байдена заключалась в том, что «стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий». Причем эти противоречия могут привести к достаточно интенсивному диалогу.

Путин выступил на форуме в Давосе 27 января. Он говорил о тяжело складывающейся ситуации в мире и предупредил о возможной войне всех против всех. Пандемия коронавируса только усугубила прошлые проблемы и обострила мировой экономический кризис. Российский лидер также предупредил о рисках потерять целые цивилизационные и культурные материки и призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы. Глава государства предложил сотрудничество всем странам.