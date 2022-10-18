Песков не стал называть дату подписания указа об окончании частичной мобилизации | 360°

Важное 18 октября 2022, 20:27 Песков не стал называть дату подписания указа об окончании частичной мобилизации Представитель Кремля Песков: Путин не планирует подписывать указ о конце мобилизации РИА «Новости»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал называть дату, когда президент России Владимир Путин планирует подписать указ об окончании частичной мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.

«Нет, пока нет», — ответил Песков на вопрос о возможности подписания документа в ближайшие две недели.

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Ранее президент сообщил, что частичная мобилизация почти подошла к концу и процесс может завершиться в течение двух недель.

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Пресс-секретарь президента указал, что частичная мобилизация в некоторых регионах уже завершилась.

«Ряд регионов уже выполнил, скажем так, свои обязательства по количеству мобилизованных граждан. Какие-то регионы сейчас будут дорабатывать, поэтому процесс идет», — отметил Песков.

Указ Владимира Путина о частичной мобилизации подразумевает призыв до 300 тысяч человек, и этот показатель превышен не будет, заявил представитель Кремля. Частичная мобилизация остановлена в регионах, которые выполнили задание Минобороны.