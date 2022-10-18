Песков заверил, что количество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек | 360°

Важное 18 октября 2022, 12:51 Песков заверил, что количество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек Пресс-секретарь президента Песков: мобилизация затронет только 300 тысяч человек РИА «Новости»

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Указ Владимира Путина о частичной мобилизации подразумевает призыв до 300 тысяч человек, о превышении этого показателя речи не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Министерство обороны дать регионам дополнительные задания по мобилизации без подписания другого указа.

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Песков отметил, что с подобными вопросами надо обращаться к представителям военного ведомства — именно Минобороны России является посредником между правительством и главами регионов по этой теме.

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Процесс частичной мобилизации в регионах России, выполнивших задание Минобороны, уже исчерпан и остановлен. Решения о завершении частичной мобилизации по всей стране президент пока не принимал, добавил пресс-секретарь.