Песков не поддержал идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к акту госизмены. По мнению представителя Кремля, инициативу не поддержат. Слова Пескова процитировал ТАСС.

«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», — высказался Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы Роман Терюшков ранее заявил, что государство вкладывает серьезные средства в воспитание и подготовку спортсменов. Поэтому логично приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

Инициативу раскритиковала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она отметила, что никто не вправе наказывать спортсменов за подобные решения. Терюшков отреагировал — он заявил, что ему «странно» слышать подобные заявления от нее.