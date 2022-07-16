Терюшков отреагировал на критику тренера Тарасовой в свой адрес

Каждый человек в демократическом обществе имеет право высказывать свое мнение, заявил депутат Госдумы Роман Терюшков, комментируя слова тренера Татьяны Тарасовой в свой адрес. Его ответ приводит РБК.

«Мне странно слышать от Татьяны Анатольевны подобные заявления, потому что ее заслуженный, уважаемый во всем мире отец, человек, который, по сути, основал хоккей, всегда поддерживал свою страну», — пояснил парламентарий.

Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Он считает, что государство вкладывает большие деньги в подготовку и воспитание атлетов.

Тарасова раскритиковала эту идею. По мнению тренера, никто не имеет права наказывать спортсмена, пожелавшего представлять другую страну. Ранее Тарасова поделилась прогнозом о возвращении фигуристки Алины Загитовой в большой спорт.