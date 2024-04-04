Власть 04 апреля 2024, 12:41 Песков назвал законы об иноагентах общемировой практикой Песков: считать грузинский проект об иноагентах русским абсурдно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия видит острую реакцию грузинской оппозиции на попытки внести проект об иноагентах и считает абсурдным то, что его пытаются связать с РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы действительно видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы, но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять. Абсурдно считать это „русским“ проектом», — считает официальный представитель Кремля.

Он отметил, что законы об ограничениях для иностранных агентов принимаются во многих государствах, «это общемировая практика», причем первой страной, придумавшей систему борьбу с иноагентами, были США. Суверенные государства не желают вмешательства других стран в свою внутреннюю политику, констатировал Песков.

Он подчеркнул, что «стабильность и предсказуемость» обстановки в Грузии в интересах России, поскольку эти страны — соседи.

В парламент Грузии повторно внесли законопроект об иноагентах. В 2023 году такая инициатива спровоцировала протесты, однако теперь, по мнению некоторых политологов, акции не будут такими массовыми.